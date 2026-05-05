Двух россиянок, освобожденных из рабства в Мьянме, передали дипломатам

Двух россиянок, освобожденных в Мьянме из мошеннического кол-центра, передали дипломатам России в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Янгоне.

В дипмиссии уточнили, что операция прошла при участии сотрудников посольства России в Мьянме, МВД России и с местными правоохранительными органами. Силовики обеспечили безопасность гражданок на всех этапах их перемещения. Сейчас им оказывают консульскую помощь и помогают оформить документы для возвращения в Россию.

В посольстве добавили, что продолжают работу по противодействию вовлечению россиян в незаконную деятельность и уделяют особое внимание информированию о рисках трудоустройства через непроверенные предложения в странах Индокитая.

Посол России в Янгоне Искандер Азизов отмечал, что за последние два года дипломатам удалось вернуть на родину 19 россиян. С учетом новых данных общее число освобожденных достигло 21. По его словам, власти Мьянмы усилили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности, в том числе в сотрудничестве с Китаем и Таиландом.

Дипломат также призвал россиян проявлять осторожность при получении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Юго-Восточной Азии, особенно в сферах туризма, моделинга и перевода. Он отметил, что киберпреступники часто связываются с потенциальными жертвами через интернет и предлагают работу в странах Индокитая, как правило в креативной сфере.

