Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Двух россиянок, освобожденных из рабства в Мьянме, передали дипломатам

ТАСС: россиянок, спасенных из рабства в Мьянме, передали дипломатам в Таиланде
lkunl/Shutterstock/FOTODOM

Двух россиянок, освобожденных в Мьянме из мошеннического кол-центра, передали дипломатам России в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Янгоне.

В дипмиссии уточнили, что операция прошла при участии сотрудников посольства России в Мьянме, МВД России и с местными правоохранительными органами. Силовики обеспечили безопасность гражданок на всех этапах их перемещения. Сейчас им оказывают консульскую помощь и помогают оформить документы для возвращения в Россию.

В посольстве добавили, что продолжают работу по противодействию вовлечению россиян в незаконную деятельность и уделяют особое внимание информированию о рисках трудоустройства через непроверенные предложения в странах Индокитая.

Посол России в Янгоне Искандер Азизов отмечал, что за последние два года дипломатам удалось вернуть на родину 19 россиян. С учетом новых данных общее число освобожденных достигло 21. По его словам, власти Мьянмы усилили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности, в том числе в сотрудничестве с Китаем и Таиландом.

Дипломат также призвал россиян проявлять осторожность при получении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Юго-Восточной Азии, особенно в сферах туризма, моделинга и перевода. Он отметил, что киберпреступники часто связываются с потенциальными жертвами через интернет и предлагают работу в странах Индокитая, как правило в креативной сфере.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!