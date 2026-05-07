В пермском аэропорту сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Перми Большое Савино сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, передает РИА Новости.

«Аэропорт Пермь («Большое Савино»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

7 мая украинские беспилотники атаковали Пермский край. Несколько дронов были успешно уничтожены. Однако на одном из промышленных предприятий зафиксировали прилет. Никто из людей не пострадал. На территории региона работает оперативный штаб, подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

Позже губернатор сообщил, что в результате атаки поврежден многоквартирный дом. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи. На месте происшествия также находятся экстренные службы. Кроме того, в Пермском муниципальном округе в результате налета административное здание получило повреждение. Махонин уточнил, что ранен мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно о повреждении атакованного дроном жилого дома в Перми.