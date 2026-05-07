В московских аэропортах как минимум на два часа задерживаются около 30 рейсов

В аэропортах Московской области на вылет минимум на два часа задерживаются около 30 рейсов. Ситуация на контроле Минтранса РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В аэропортах московского региона на вылет более двух часов задержаны 30 рейсов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Раздаются вода и мягкие коврики. Работают бесплатные комнаты матери и ребенка», — сказано в сообщении.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об уничтожении украинских БПЛА, направлявшихся к российской столице. Всего с начала дня было ликвидировано 16 таких беспилотников. На места падения фрагментов дронов выезжали сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и каких-либо повреждениях к текущему моменту не поступала.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны сбили более 300 беспилотников. В Брянской области оказались повреждены два многоквартирных дома, есть пострадавшие. В Тверской области из-за повреждения пятиэтажного жилого дома эвакуировали 350 человек. В Москве из-за атаки БПЛА вводили ограничения на работу аэропортов.

Ранее обстановка в аэропорту Внуково, закрытом из-за опасности атаки БПЛА, попала на фото.