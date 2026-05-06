День Победы оказался главным праздником для большинства россиян

9 Мая — главный праздник для большинства россиян. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

День Победы 76% россиян воспринимают как личный праздник (чаще всего об этом говорили респонденты старше 45 лет — 80%). Новый год занял второе место с 70%, причем женщины ценят его заметно больше мужчин (77% против 64% соответственно). Далее следуют Международный женский день — 48%, Рождество Христово — 40%, День защитника Отечества — 39%. Замыкают список Праздник Весны и Труда (32%), День России (25%) и День народного единства (18%). 7% признались, что ни один из официальных праздников не имеет для них личного значения.

Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. «Георгиевскую ленточку» одобряют 88% граждан (положительно относятся 68%, скорее положительно — еще 20%), а «Бессмертный полк» — 90% (70% полностью и 20% скорее положительно). Женщины поддерживают обе инициативы активнее мужчин (92 и 94% против 84 и 87% соответственно).

В комментариях респонденты подчеркивают: «Память — это то, чем мы можем отблагодарить тех, кто погиб за наше будущее»; «Это правильно. Испытываю гордость и восхищение, когда вижу этот парад. Нужно продолжать эту традицию».

Высказываются и критические замечания — чаще всего они касаются неуважительного обращения с символами: «В основном это стало флешмобом. Люди просто так цепляют везде ленточки, это не настоящее уважение и память»; «Это все показное». Несмотря на немногочисленные критические отзывы, общий уровень поддержки акций предельно высок. Участники опроса отмечают: «Мы должны помнить и чтить погибших».

