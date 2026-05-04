Заявки «Бессмертного полка онлайн» обработают 2800 волонтеров

Презентация всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» прошла 4 мая перед началом Большого праздничного концерта «Песни Победы», сообщили организаторы проекта.

Волонтеры движения рассказали о возможностях интернет-проекта памяти и помогли зрителям внести данные о родных-фронтовиках в единую базу.

«Бессмертный полк онлайн» назвали главным цифровым архивом воспоминаний о героях Великой Отечественной войны. В 2026 году старт акции дали 23 апреля, чтобы у граждан осталось достаточно времени для подачи и проверки заявок.

Отмечается, что пункт помощи волонтеров в фойе концертного зала «Москва» стал одним из звеньев этой работы. Там каждый желающий мог открыть сайт или мини-приложение проекта в соцсетях и загрузить фото своего ветерана.

Организаторы уточнили, что технологическую стабильность сервисов обеспечил Сбер, являющийся бессменным партнером акции. Медийную поддержку оказала компания VK.

В обработке заявок задействуют 2800 волонтеров-модераторов и 60 операторов горячей линии.

Параллельно волонтеры раздавали георгиевские ленты. Активисты предлагали подписать праздничные открытки для участников специальной военной операции. Через несколько дней их доставят на передовую.

Прием заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн» продлится до 6 мая включительно. Отмечается, что онлайн-шествие стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Эстафета памяти начнется на Чукотке и Дальнем Востоке, затем проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.