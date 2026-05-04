Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Заявки «Бессмертного полка онлайн» обработают 2800 волонтеров

Волонтеры помогли загрузить фото ветеранов на презентации «Бессмертного полка онлайн»
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Презентация всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» прошла 4 мая перед началом Большого праздничного концерта «Песни Победы», сообщили организаторы проекта.

Волонтеры движения рассказали о возможностях интернет-проекта памяти и помогли зрителям внести данные о родных-фронтовиках в единую базу.

«Бессмертный полк онлайн» назвали главным цифровым архивом воспоминаний о героях Великой Отечественной войны. В 2026 году старт акции дали 23 апреля, чтобы у граждан осталось достаточно времени для подачи и проверки заявок.

Отмечается, что пункт помощи волонтеров в фойе концертного зала «Москва» стал одним из звеньев этой работы. Там каждый желающий мог открыть сайт или мини-приложение проекта в соцсетях и загрузить фото своего ветерана.

Организаторы уточнили, что технологическую стабильность сервисов обеспечил Сбер, являющийся бессменным партнером акции. Медийную поддержку оказала компания VK.

В обработке заявок задействуют 2800 волонтеров-модераторов и 60 операторов горячей линии.

Параллельно волонтеры раздавали георгиевские ленты. Активисты предлагали подписать праздничные открытки для участников специальной военной операции. Через несколько дней их доставят на передовую.

Прием заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн» продлится до 6 мая включительно. Отмечается, что онлайн-шествие стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Эстафета памяти начнется на Чукотке и Дальнем Востоке, затем проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!