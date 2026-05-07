В аэропорту Екатеринбурга сработала пожарная тревога

Эвакуацию объявили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

На территории воздушной гавани сработала пожарная тревога. Какие-либо подробности пока не поступали.

«Всех просят покинуть здание», — говорится в тексте.

27 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что в районе московского аэропорта Шереметьево заметили мужчину с автоматом. При этом блогер Владислав Поздняков заявил, что неизвестный якобы «пытался напасть» на воздушную гавань. Однако представители аэропорта опровергли эту информацию. По их словам, на территории возле Шереметьево проводились учения.

Об этом же пресс-секретарь столичного аэропорта Роман Генис рассказал журналистам «Газеты.Ru». Он пояснил, что учения провели сотрудники силовых структур.

На появившихся в сети кадрах с места событий видно вооруженных мужчин в масках и полном обмундировании, стоящих в зоне ожидания такси у Шереметьево. Рядом с ними на корточках сидит человек в черной одежде, он ведет себя спокойно и не оказывает сопротивления.

Ранее в России ввели временные ограничения на работу более 10 аэропортов.