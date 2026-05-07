Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В аэропорту Екатеринбурга сработала пожарная тревога

В аэропорту Екатеринбурга объявили эвакуацию из-за пожарной тревоги
Павел Лисицын/РИА Новости

Эвакуацию объявили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

На территории воздушной гавани сработала пожарная тревога. Какие-либо подробности пока не поступали.

«Всех просят покинуть здание», — говорится в тексте.

27 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что в районе московского аэропорта Шереметьево заметили мужчину с автоматом. При этом блогер Владислав Поздняков заявил, что неизвестный якобы «пытался напасть» на воздушную гавань. Однако представители аэропорта опровергли эту информацию. По их словам, на территории возле Шереметьево проводились учения.

Об этом же пресс-секретарь столичного аэропорта Роман Генис рассказал журналистам «Газеты.Ru». Он пояснил, что учения провели сотрудники силовых структур.

На появившихся в сети кадрах с места событий видно вооруженных мужчин в масках и полном обмундировании, стоящих в зоне ожидания такси у Шереметьево. Рядом с ними на корточках сидит человек в черной одежде, он ведет себя спокойно и не оказывает сопротивления.

Ранее в России ввели временные ограничения на работу более 10 аэропортов.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!