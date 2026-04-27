Силовики провели учения в аэропорту Шереметьево

В Шереметьево сообщили об учениях на парковке аэропорта
На территории возле аэропорта Шереметьево проходят учения силовых структур. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава пресс-службы воздушной гавани Роман Генис.

«Это учения, [проводят] силовики», — заявил Генис.

Днем 27 апреля в соцсетях опубликовали видео, на котором видно вооруженных мужчин в масках и полном обмундировании, стоящих вокруг мужчины в похожей одежде в зоне ожидания такси аэропорта Шереметьево. Один из блогеров написал, что мужчина пытался попасть в здание. На видео мужчина спокойно сидит на корточках. Позже сотрудники Шереметьево рассказали изданию «Осторожно, новости», что речь идет об учениях.

До этого житель Башкирии получил штраф почти в полмиллиона рублей, неудачно пошутив на борту самолета. 57-летний житель Уфы, вылетая в Москву, сообщил бортпроводнику, что пронес в своем рюкзаке взрывное устройство. Экипаж обратился в правоохранительные органы. Шутник стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Малайзии пассажирка самолета сообщила о бомбе, чтобы сесть на другое место.

 
