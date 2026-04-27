Журналисты узнали, что стоит за слухами о нападении в Шереметьево

«Осторожно, новости»: на территории возле аэропорта Шереметьево прошли учения
Неизвестного мужчину с автоматом заметили недалеко от московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на информацию российского блогера Владислава Позднякова.

«Блогер Поздняков заявил, что на аэропорт Шереметьево «попытался напасть мужик с автоматом», — говорится в посте.

Авторы канала связались с представителями Шереметьево и выяснили, что речь идет об учениях на территории возле аэропорта. На опубликованном в сети снимке можно увидеть мужчину в черной одежде и с рюкзаком, который сидит у пешеходного перехода на корточках. Его окружили силовики с оружием. Видно, что мужчина ведет себя спокойно и не оказывает сопротивление.

До этого житель Башкирии получил штраф почти в полмиллиона рублей, неудачно пошутив на борту самолета. 57-летний житель Уфы собирался лететь в Москву. Поднявшись на борт самолета он сообщил бортпроводнику, что пронес в своем рюкзаке взрывное устройство. Экипаж юмор не оценил и обратился в правоохранительные органы. Шутник стал фигурантом уголовного дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее женщина заявила о бомбе на борту самолета, чтобы пересесть на другое место.

 
