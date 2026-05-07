В Кемеровской области эвакуировали более 100 человек из-за задымления на шахте

В Кемеровской области эвакуировали 110 горняков в связи с инцидентом на шахте «Алардинская». Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, 16 горняков по-прежнему находятся в шахте. Они остались для поддержания жизнеобеспечения на объекте. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

Шахта «Алардинская» расположена в поселке Малиновка. 7 мая в МЧС РФ заявили, что на объекте произошло «задымление в людском уклоне на глубине 80 метров». По предварительным данным, на угольном предприятии загорелась кабельная продукция. В связи с этим была объявлена эвакуация. Всего на поверхность по запасным выходам вывели 132 человека.

В настоящее время добыча угля на шахте «Алардинская» приостановлена. На место происшествия направили не менее 56 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники.

На фоне случившегося прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения законодательства и промышленной безопасности. Также случаем заинтересовались сотрудники Следственного комитета РФ, написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Ранее в Магаданской области обрушился угольный рудник.