Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Стали известа причина эвакуации на шахте в Кузбассе

Шахту «Алардинская» в Кузбассе эвакуировали из-за возгорания кабельной продукции
Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области/РИА Новости

На шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление, сообщает в Telegram-канале прокуратура Кемеровской области.

В ведомстве начали проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. По предварительным данным, на угольном предприятии загорелась кабельная продукция.

РИА Новости передает, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа в шахте. На поверхность по запасным выходам вывели 132 человека, никто не пострадал.

До этого стало известно, что на шахте «Алардинская» началась эвакуация горняков. Туда направили отделения горноспасателей и и специализированные службы.

Шахта «Алардинская» расположена в поселке Малиновка и входит в группу «Распадская».

Ранее глава Кузбасса рассказал «Газете.Ru» о будущем «угольного сердца России».

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!