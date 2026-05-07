Стали известа причина эвакуации на шахте в Кузбассе

На шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление, сообщает в Telegram-канале прокуратура Кемеровской области.

В ведомстве начали проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. По предварительным данным, на угольном предприятии загорелась кабельная продукция.

РИА Новости передает, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа в шахте. На поверхность по запасным выходам вывели 132 человека, никто не пострадал.

До этого стало известно, что на шахте «Алардинская» началась эвакуация горняков. Туда направили отделения горноспасателей и и специализированные службы.

Шахта «Алардинская» расположена в поселке Малиновка и входит в группу «Распадская».

