На одной из шахт Кузбасса началась эвакуация

На шахте «Алардинская» в Кемеровской области идет эвакуация сотрудников. Об этом сообщает региональное управлениу МЧС.

В ведомстве заявили, что людей выводят на поверхность, а к месту происшествия направлены отделения горноспасателей. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области добавили, что причиной эвакуации стала повышенная концентрация угарного газа.

Шахта «Алардинская» расположена в поселке Малиновка и входит в группу «Распадская».

30 апреля в Магаданской области произошел обвал на угольном руднике «Кадыкчанский». СМИ сообщили, что горняки оказались в ловушке после того, как в месте выработки рухнули стены. Генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович уточнил, что причиной стал сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. К 1 мая спасатели разобрали более 4 тыс. куб. м горных масс. Из-под завалов удалось извлечь одну из трех единиц техники. 3 мая нашли четырех человек.

Ранее глава Кузбасса рассказал «Газете.Ru» о будущем «угольного сердца России».

 
