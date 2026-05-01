На Кадыкчанском угольном разрезе продолжаются поисковые работы

Носов: на Колыме после обвала на разрезе разобрали более 4 тысяч куб. м породы
Спасатели на угольном разрезе в Колыме продолжают поисковые работы, разобрано более 4 тысяч кубометров завалов. Об этом сообщил глава Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале.

«С начала спасательной операции на Кадыкчанском разрезе разобрали более 4 тыс. куб. м горных масс. Из-под завалов удалось извлечь одну из трех единиц техники, люди не обнаружены», — отметил Носов.

Он также добавил, что группировка спасателей была усилена, и работы ведутся круглосуточно.

Носов поручил оперативному штабу принять все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, участвующих в спасательных работах, с учетом текущей ситуации.

30 апреля в Магаданской области произошел обвал на угольном руднике «Кадыкчанский». Горняки оказались в ловушке после того, как в месте выработки рухнули стены. По словам генерального директора Кадыкчанского угольного разреза Александра Нестеровича, причиной обвала стал сель, вызванный таянием вечной мерзлоты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

