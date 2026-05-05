Москву накроют грозовые дожди и внезапная жара

Синоптик Шувалов: в Москву придут жара до +28 градусов и грозы

В столичном регионе до 7 мая включительно ожидаются грозовые дожди, которые будут идти преимущественно после обеда. Сопровождаться они будут внезапной волной жары до +28 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Грозовые дожди могут быть очень разные по интенсивности. Это будут кратковременные осадки, но может вылить достаточно хорошо», — сообщил синоптик.

Воздух при этом прогреется до +26…+28 градусов. Однако с 8 мая начнет заметно холодать, погоду будет формировать северо-западный фронт, который принесет собой затяжные дожди. Температура воздуха не поднимется выше +8…+13 градусов.

9 мая также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, заключил Шувалов.

