Адвокат Александр Карабанов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Следователи задержали адвоката Александра Карабанова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты подозреваемого.

По его словам, Карабанова допрашивают представители Следственного комитета России.

В публикации отмечается, что адвокат 10 лет проработал в органах следствия министерства внутренних дел РФ, а в 2016 году представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, который обвинялся в коррупции.

