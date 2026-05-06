В Нидерландах медики готовятся принять пациентов с хантавирусом, эвакуированных с лайнера

Медучреждения Нидерландов готовятся к возможной госпитализации зараженных хантавирусом пассажиров лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Об этом пишет портал Hart van Nederland.

Больница при Лейденском университете (LUMC) заявила о готовности принять как минимум одного пациента.

«LUMC готов принять пациента, и у нас есть для этого необходимые специалисты», — сказал представитель клиники.

Однако там не уточнили, получили ли они официальный запрос на прием больных хантавирусом. Другие больницы также рассматривают возможность размещения зараженных пассажиров лайнера.

До этого в ВОЗ заявили, что угроза здоровью населения после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низкой.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Среди симптомов хантавируса — резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.

Ранее появились фото пассажиров, госпитализированных с хантавирусом с лайнера.