Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В ВОЗ рассказали о рисках для населения после вспышки хантавируса

ВОЗ: угроза здоровью населения из-за вспышки хантавируса на MV Hondius низкая
Максим Захаров/РИА Новости

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза здоровью населения после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низкой. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

«На данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким», — написал он.

Он отметил, что ВОЗ сотрудничает с операторами судна, чтобы мониторить состояние здоровья пассажиров и членов экипажа.

В международной организации заявили, что сотрудничают со странами, которых затронула эта история, чтобы обеспечить надлежащее медицинское наблюдение пациентов и организовать необходимую эвакуацию.

Также в ВОЗ рассказали, что с подозрением на заражение хантавирусом были эвакуированы три пассажира с круизного лайнера MV Hondius и направлены на лечение в Нидерланды.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Среди симптомов хантавируса — резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.

Ранее в ВОЗ не увидели необходимости ограничения поездок из-за хантавируса.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!