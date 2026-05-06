Появились фото пассажиров, госпитализированных с хантавирусом с лайнера

Трое пациентов с подозрением на хантавирус были эвакуированы с судна MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, и направляются в Нидерланды для последующей медпомощи. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Эвакуация проходит в сотрудничестве с властями Кабо-Верде, Британии, Испании и Нидерландов, уточнил Гебреисус.

«ВОЗ продолжает сотрудничать с операторами судов в целях тщательного наблюдения за состоянием здоровья пассажиров и экипажа, сотрудничая со странами в оказании поддержки надлежащему медицинскому наблюдению и эвакуации, где это необходимо. В сотрудничестве с операторами судна и национальными органами здравоохранения были начаты мониторинг и последующее наблюдение за пассажирами, находящимися на борту, и за теми, кто уже сошел на берег», — написал он.

До этого в организации заявили, что угроза здоровью населения после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низкой.

6 мая резидент Канарских островов Фернандо Клавихо обвинил власти Испании в «подставе» из-за их согласия пустить в порт круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту. По словам Клавихо, он не намерен «вслепую» ставить под угрозу безопасность жителей архипелага, а испанское правительство проявило нелояльность и неготовность к адекватному обмену информацией в кризисной ситуации с круизным лайнером.

