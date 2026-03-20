В Новосибирске крыша остановки рухнула около метро

В Новосибирске произошло обрушение крыши на остановке. Об этом сообщает NGS.ru.

По данным портала, инцидент произошел у станции «Метро Гагаринская». На кадрах с места можно заметить, что обрушилась часть крыши. Под упавшим элементом есть большое количество снега. Причины произошедшего не уточняются, но не исключается, что верхняя панель могла рухнуть из-за снега на ней.

По факту произошедшего прокуроры проводят проверку. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдали ли законодательство ответственные за уборку наледи и снега лица.

До этого в Свердловской области ребенок пострадал во время схода льда с крыши. Девочка находилась в коляске, часть которой выходила за пределы козырька подъезда.

Когда наледь упала, родители быстро завезли коляску под козырек, но ребенок все равно пострадал. У несовершеннолетней нашли ушибы мягких тканей головы и ссадины. Травматолог осмотрел пациентку и отпустил домой.



Ранее в Уфе момент падения глыбы снега с крыши на мужчину попал на видео.