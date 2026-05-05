Профессор назвал первые признаками заражения хантавирусной инфекцией

Первыми признаками заражения хантавирусной инфекцией являются резкое повышение температуры тела и сильная головная боль, болезнь протекает в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и по симптомам напоминает тяжелое течение ОРВИ. Об этом «Москве 24» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

По его словам, с течением болезни пациенты сталкиваются с болью в пояснице, уменьшением объема мочи, возможны геморрагическая сыпь, токсико-инфекционный шок и острая почечная недостаточность. Резервуарными хозяевами вируса являются рыжие полевки, полевые мыши и домашние серые мыши. Профессор предупредил, что опасность можно возникать, например, в ходе уборки на даче, где можно столкнуться с микрочастицами выделений грызунов.

«Второй вариант заражения – массовый выезд на шашлыки на лесные поляны. Грызуны могут унюхать пищу, пробежаться по еде, нагадить. И здесь уже реализуется фекально-оральный путь – через желудочно-кишечный тракт», – добавил Никифоров.

Он уточнил, что прямого противовирусного препарата от данного заболевания нет, однако можно убрать симптомы интоксикации и искусственно заменить аппаратом почку.

Накануне сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков для распространения хантавируса. Глава европейского офиса организации Ханс Клюге заявил, что хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку.

Ранее РФ запросила результаты исследований после обнаружения хантавируса на лайнере.

 
