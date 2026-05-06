Президент Канарских островов обвинил власти Испании в подставе с хантавирусом

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо обвинил власти Испании в «подставе» из-за их согласия пустить в порт круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту. В интервью радиостанции COPE глава региона заявил, что узнал об этом решении не от чиновников, а из СМИ.

По словам Клавихо, он не намерен «вслепую» ставить под угрозу безопасность жителей архипелага, а испанское правительство проявило нелояльность и неготовность к адекватному обмену информацией в кризисной ситуации с круизным лайнером.

Президент Канарских островов подчеркнул, что техническая комиссия, созданная кабинетом премьер-министра Испании Педро Санчеса, согласовала заход судна в порт «напрямую» без надлежащего взаимодействия с местными властями.

По словам главы региона, он узнал об изменении планов из СМИ, после чего связался с Санчесом через мессенджер с просьбой экстренно обсудить эту тему. Вместо этого у него состоялся ночной телефонный разговор с министром здравоохранения Моникой Гарсией, которая лишь сослалась на «просьбу о помощи от Нидерландов».

«Меня не спрашивают, мне не объясняют, мне не дают мне информацию по этому поводу», — возмутился Клавихо.

Он усомнился в целесообразности траты трех дней на переход лайнера из Кабо-Верде на Канары, когда инфицированных пациентов можно было бы переправить медицинскими рейсами прямо оттуда. Клавихо рассудил, что если ситуация не настолько экстренная и позволяет отложить решение вопроса на несколько дней, то надо послать судно в Нидерланды, под чьим флагом оно ходит.

Президент Канарских островов подчеркнул, что вопросы такого уровня, да еще и сопряженных с возможной угрозой населению, должны решаться с «лояльностью, строгостью и серьезностью технических заключений».

На круизном лайнере Hondius произошла вспышка распространяемого грызунами хантавируса, трое заболевших не выжили. На борту находятся 14 испанских граждан — 13 пассажиров и один член экипажа. Все они чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания.

