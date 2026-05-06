В Барнауле произошел пожар на хлебокомбинате «Алтайские закрома»

В Барнауле загорелась крыша хлебокомбината на площади 30 квадратных метров

В Барнауле произошел пожар на крыше хлебокомбината «Алтайские закрома». Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По данным журналистов, в административном здании по адресу улица Петра Сухова, 61 произошло возгорание крыши на площади 30 квадратных метров. К настоящему моменту пожарные полностью ликвидировали огонь.

