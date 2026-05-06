Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Барнауле произошел пожар на хлебокомбинате «Алтайские закрома»

В Барнауле загорелась крыша хлебокомбината на площади 30 квадратных метров

В Барнауле произошел пожар на крыше хлебокомбината «Алтайские закрома». Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По данным журналистов, в административном здании по адресу улица Петра Сухова, 61 произошло возгорание крыши на площади 30 квадратных метров. К настоящему моменту пожарные полностью ликвидировали огонь.

Незадолго до этого стало известно, что в Турочакском районе республики Алтай произошел лесной пожар. В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар является верховым. Есть угроза перехода огня на село Артыбаш.

3 мая губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что в селе Новоильинка Шегарского района Томской области сгорели 16 домов. По данным главы региона, пожарным удалось локализовать открытое пламя на площади 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли дополнительные силы из Томска. В окрестностях села Гусево спасатели потушили ландшафтный пожар на 70 га. По словам Мазура, село удалось отстоять.

Ранее на предприятии в Воронежской области произошел пожар после атаки ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!