На предприятии в Воронежской области произошел пожар после атаки ВСУ

На предприятии в Воронежской области произошло возгорание из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пожар был оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов были выбиты окна в частном доме, а также в 18 квартирах двухэтажного здания. Поврежден легковой автомобиль. Гусев уточнил, что оперативные службы продолжают работать на местах падения обломков БПЛА. Режим угрозы беспилотной опасности в регионе сохраняется.

По данным Гусева, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) минувшей ночью обнаружили и сбили 14 вражеских дронов в небе над Воронежской областью.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении украинских атак составляет в среднем 97%. По его словам, противник увеличил количество беспилотников для атак российских регионов. Если в начале 2025 года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи БПЛА дальнего действия в месяц. То, начиная с мая прошлого года, их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

