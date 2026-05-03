Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

На предприятии в Воронежской области произошел пожар после атаки ВСУ

Гусев: предприятие в Воронежской области загорелось из-за падения обломков БПЛА
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На предприятии в Воронежской области произошло возгорание из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пожар был оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов были выбиты окна в частном доме, а также в 18 квартирах двухэтажного здания. Поврежден легковой автомобиль. Гусев уточнил, что оперативные службы продолжают работать на местах падения обломков БПЛА. Режим угрозы беспилотной опасности в регионе сохраняется.

По данным Гусева, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) минувшей ночью обнаружили и сбили 14 вражеских дронов в небе над Воронежской областью.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении украинских атак составляет в среднем 97%. По его словам, противник увеличил количество беспилотников для атак российских регионов. Если в начале 2025 года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи БПЛА дальнего действия в месяц. То, начиная с мая прошлого года, их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!