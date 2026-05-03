В томском селе сгорели 16 домов

В селе Новоильинка Шегарского района Томской области сгорели 16 домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.

«В Новоильинке сгорели 16 домов (5 из них - нежилые)», — написал он.

По данным губернатора, пожарным удалось локализовать открытое пламя на площади 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли дополнительные силы из Томска. В окрестностях села Гусево спасатели потушили ландшафтный пожар на 70 га, село удалось отстоять, отметил Мазур.

Глава региона поблагодарил пожарных за работу и обратился к жителям. Он призвал исключить любые работы с огнем вблизи населенных пунктов, в лесу и на объектах инфраструктуры, а также быть предельно осторожными в быту, особенно в ветреную погоду.

Днем 3 мая Мазур проведет областную комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием глав муниципалитетов и экстренных служб.

С 30 апреля по 11 мая на территории девяти районов области, включая Шегарский, а также города Томска введен особый противопожарный режим. С 12 по 31 мая его распространят на весь регион. По данным МЧС, с 4 по 8 мая на большей части области ожидается чрезвычайная и местами высокая пожароопасность.

