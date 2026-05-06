На Урале осудили экс-полковника МЧС, заставлявшего солдат строить ему коттедж

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС РФ, который привлекал к стройке своего коттеджа подчиненных. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что обвиняемый в течение двух лет эксплуатировал подчиненных ему по военных в личных целях. Он освобождал их от выполнения служебных обязанностей в служебное время и заставлял строить ему коттедж на безвозмездной основе.

Мужчину признали виновным по статье о превышении должностных полномочий и назначили ему наказание в виде шести лет в колонии общего режима. Также суд лишил его звания полковника и запретил занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 1,5 года.

До этого выяснилось, что бывший замглавы Минобороны России генерал армии Павел Попов незаконно построил на своем участке в СНТ «Звезда» под Красногорском двухэтажный дом, баню, гараж, гостевой домик, а также установил ограждение, систему видеонаблюдения, купил мебель и сантехнику. Все это, по данным из обвинительного заключения, он сделал за счет денег Минобороны РФ и парка «Патриот». Общая сумма ущерба государству составила более 25 млн рублей. 10 апреля Попова осудили на 19 лет колонии.

Ранее сотрудник Минобороны РФ похитил миллионы на военной ипотеке.

 
