Сотрудник Минобороны РФ похитил миллионы на военной ипотеке

Сотрудник Минобороны похитил миллионы на ипотеке для семей погибших военных

Сотрудника департамента Минобороны РФ Николая Жабина обвинили в хищении денежных средств, предназначенных для выплат по военной ипотеке семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщает ГВСУ СК России, передает РИА Новости.

Следствие установило, что в 2023-2024 годах Жабин, являясь должностным лицом отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом, использовал данные умерших военнослужащих и составил от имени их родственников поддельные документы на получение ипотечных выплат.

Он также совершил покушение на хищение, которое было пресечено сотрудниками департамента. В результате его действий министерству обороны был причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд избрал в отношении Жабина меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебные экспертизы, проведены выемки, изъяты предметы и документы. На его имущество наложен арест.

В феврале правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая похитила почти два миллиарда рублей на поставках в Минобороны России вещевой продукции по завышенным ценам.

Ранее в ФСБ раскрыли сумму потенциального ущерба в сфере ОПК за 2025 год.