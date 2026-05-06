В России оценили, помогает ли зарплата удерживать кадры

Увеличение дохода не всегда помогает в борьбе с кадровым дефицитом, для этого требуется работа с корпоративной культурой. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, модель, при которой зарплата была практически единственным значимым фактором, ушла в прошлое, поскольку теперь у сотрудников растет запрос на улучшение качества трудовой жизни.

«Согласно опросам, сегодня лишь 35% работников называют доход ключевым фактором удержания в компании. Для 53% решающую роль играет атмосфера в коллективе, почти половина россиян (47%) считают решающими факторами дружный коллектив и комфортную атмосферу, а более трети ценят хорошие отношения с руководством и гибкий график», — отметил Якубович.

Он добавил, что размер оплаты выступает реальным драйвером лишь для 15–20% сотрудников. Остальные обращают внимание на содержание работы, отношения в коллективе, социально-психологический климат и ощущение собственной значимости.

Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова до этого заявила «Газете.Ru», что старение рабочей силы в России становится заметным трендом. Это может привести к усилению кадрового дефицита, особенно в сферах, где традиционно преобладает молодежь, — IT, торговля, услуги, производство.

Ранее Набиуллина рассказала об угрозе беспрецедентного дефицита кадров.