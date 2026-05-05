В России ожидают усиления дефицита кадров

Старение рабочей силы в России становится заметным трендом. Это может привести к усилению кадрового дефицита, особенно в сферах, где традиционно преобладает молодежь — IT, торговля, услуги, производство, заявила «Газете.Ru» член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 23 апреля заявил, что доля работников старше 60 лет в России составляет 12% от занятых, тогда как доля молодежи в возрасте 23–30 лет — только 11%.

«Работодателям, скорее всего, предстоит искать новые подходы: развивать наставничество, внедрять гибкие графики и программы переобучения, чтобы сохранить производительность и обеспечить передачу опыта. Старение занятых влияет не только на кадровую политику, но и на темпы внедрения инноваций и общую производительность. С одной стороны, опыт и дисциплина возрастных сотрудников способствуют стабильности и сохранению квалифицированных кадров. С другой — работодатели столкнутся с необходимостью адаптировать рабочие места, внедрять программы здоровья и гибкие формы занятости, чтобы снизить риски выгорания и медицинских ограничений», — отметила Епифанова.

По ее словам, и для молодых специалистов ситуация неоднозначна: с одной стороны, уменьшается конкуренция за стартовые позиции, с другой — сложнее получить наставничество и карьерный рост, если опытные коллеги дольше остаются на рынке. Все это лишь подталкивает бизнес к развитию межпоколенческого взаимодействия и удержанию ценных сотрудников, считает экс-сенатор.

По ее словам, де-факто, для бюджета и социальной системы России рост занятости среди людей старшего возраста может стать как поддержкой, так и вызовом: с одной стороны, увеличиваются поступления страховых взносов и НДФЛ, снижается нагрузка на пенсионную систему, а с другой — растут расходы на здравоохранение и меры поддержки занятости возрастных работников.

В этом контексте особую актуальность могла бы приобрести инициатива по развитию программ корпоративного наставничества и обмена опытом между поколениями, что может способствовать не только профессиональному росту молодежи, но и социальной интеграции старших сотрудников, уверена Епифванова. По ее мнению, в ближайшие годы государство и бизнес, вероятно, будут активнее стимулировать занятость людей старшего возраста, одновременно разрабатывая меры по возвращению молодежи на рынок труда. Наиболее вероятный сценарий на 2026–2030 годы — дальнейшее старение занятых, однако при успешном развитии программ переобучения и поддержки молодежи возможна постепенная стабилизация возрастной структуры рынка труда, заключила эксперт.

