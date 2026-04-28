«Никогда такого не было». Набиуллина рассказала о дефиците кадров в России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на бизнес-форуме «Альфа-Саммит» в Москве, 28 апреля 2026 года
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране ощущается небывалый дефицит рабочей силы, оказывающий влияние на всю экономику. По оценкам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, к 2032 году стране потребуются 12 млн новых работников, особенно в восьми ключевых высокотехнологичных направлениях. Аналитики подтверждают сокращение кадрового резерва. Тем не менее, по данным Центробанка, дефицит кадров уже ослабевает.

В России наблюдается беспрецедентно высокий уровень дефицита кадров. Об этом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала на «Альфа-Саммите».

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение [по ключевой ставке]»,

— сказала глава ЦБ.

Она добавила, что для принятия решений в сложившейся обстановке Центробанку пригодились бы «более оперативные данные».

Потребуются 12 млн сотрудников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на марафоне «Знание. Первые», раскрыл, что до 2032 года российской экономике потребуются около 12 млн новых сотрудников.

«Больше всего — в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи»,

— уточнил глава правительства.

По его оценкам, наиболее активная конкуренция за кадры будет наблюдаться в восьми ключевых направлениях: робототехнике, цифровой трансформации, производстве накопителей энергии, новой мобильности, кибербезопасности, биотехнологиях, полупроводниковой индустрии и атомной энергетике. Кроме того, на все сферы экономики влияют продукты, связанные с онлайн-торговлей, облачными сервисами, программным обеспечением и искусственным интеллектом.

«Специалисты, способные создавать и использовать такие инновации, и дальше будут котироваться», — выразил уверенность Мишустин.

Премьер добавил, что для отслеживания изменения и регулирования потребности в кадрах разрабатывается специальный прогноз.

Как подсчитали аналитики портала FinExpertiza, за пять лет численность кадрового резерва людей, не имеющих работу, но желающих ее получить сократилась с 7 млн до 4,4 млн человек.

«В 2025 году в России насчитывалось 4,4 млн человек, желающих трудиться, но по различным причинам не трудоустроенных — на 415 тыс., или на 8,6% меньше, чем в 2024 году <…>. В среднем по стране на одну вакансию, размещенную через службы занятости, приходилось 2,6 соискателя из кадрового резерва», — пишет издание.

Уточняется, что в это число вошли 1,7 млн безработных, 551 тысяча человек из «потенциальной рабочей силы» (граждан, которые либо ищут работу, но не готовы приступить к ней сразу, либо готовы приступить к работе, но не осуществляют активный поиск) и 2,2 млн человек, желающих работать, но не ищущих работу и не готовых приступать к ней.

«Изменения на рынке труда носят не краткосрочный, а структурный характер: сокращение резерва происходит последовательно из года в год без признаков разворота тренда, что указывает на постепенное исчерпание доступного трудового потенциала»,

— заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда писала, что к 2030 году численность одной из самых производительных групп на рынке труда — работников в возрасте от 30 до 39 лет — сократится почти на 8 млн человек.

«Министр труда Антон Котяков оценивал потребность рынка труда до 2030 г. как минимум в 2,4 млн человек», — добавляет издание.

Кроме того, за последние несколько лет число вакансий по квалифицированным рабочим местам, приходящихся на одного безработного, увеличилось в 2,5 раза, пишут «Ведомости».

Дефицит ослабевает

В феврале Центробанк опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки», в котором среди прочего говорится, что безработица сохраняется на исторически минимальном уровне и в декабре 2025 года оценивалась в 2,1%. По оценкам регулятора, она может остаться низкой долгое время из-за структурного дефицита рабочей силы и перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями, однако нехватка работников уже начала сокращаться.

«По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться и находится на минимальных значениях с середины 2023 года. Снижается количество вакансий»,

— раскрыли в ЦБ.

На этом фоне номинальные зарплаты хоть и продолжают увеличиваться, опережая рост производительности труда, скорость, с которой они это делают, оказалась ниже, чем в 2023-м и 2024 годах, отмечается в отчете.

«Кроме того, по данным опросов, планы компаний по индексации зарплаты в 2026 году стали более умеренными, чем в предыдущие несколько лет. Это свидетельствует о постепенном снижении давления на издержки бизнеса со стороны рынка труда», — заключили представители Банка России.

В январском интервью «Российской газете» Котяков отметил, что за счет использования современных технологий, например, искусственного интеллекта, происходит трансформация рынка труда:

«Важно не только рассчитывать запрос и готовить по востребованным специальностям, но и в процессе обучения делать упор на развитие технологического мышления у молодежи, ведь и само наполнение привычных нам профессий под влиянием технологий будет трансформироваться».

Глава Минтруда подчеркнул, что часть рутинных функций работников будет автоматизирована, однако искусственному интеллекту «тоже нужно поставить задачу».

 
