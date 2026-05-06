Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию в Джанкое после атаки ВСУ

Прокурор Крыма Олег Камшилов лично контролирует ситуацию в Джанкое после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города Джанкоя», — говорится в сообщении.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников.

Он отметил, что на месте работают профильные службы. Глава республики заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Аксенов обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава Крыма подчеркнул, что органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка родным пострадавших.

5 мая Аксенов сообщал, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают налет беспилотных летательных аппаратов противника на Крым.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников по России.