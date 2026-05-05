Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Силы ПВО отражают налет дронов на Крым

Аксенов: на Крым идет атака украинских беспилотников
Evgeniy Maloletka/AP

Крым атакуют украинские беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Налет противника отражают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

Аксенов призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

5 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО и огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины на город, сбив минимум четыре беспилотных летательных аппарата противника.

До этого военкор Александр Коц заявил, что украинские войска атакуют Севастополь и Крым из-за желания показать хоть какой-то результат западным партнерам. Он выразил уверенность, что Украина пытается показать свою силу перед странами Евросоюза после того, как Киеву выделили кредит на €90 млрд.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников по России.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!