Силы ПВО отражают налет дронов на Крым

Крым атакуют украинские беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Налет противника отражают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

Аксенов призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

5 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО и огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины на город, сбив минимум четыре беспилотных летательных аппарата противника.

До этого военкор Александр Коц заявил, что украинские войска атакуют Севастополь и Крым из-за желания показать хоть какой-то результат западным партнерам. Он выразил уверенность, что Украина пытается показать свою силу перед странами Евросоюза после того, как Киеву выделили кредит на €90 млрд.

