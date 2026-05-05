В Ленобласти локализовали пожар в промзоне, который начался из-за атаки БПЛА

Дрозденко: пожар в промзоне в Киришах локализовали, в Ленобласти сбили 29 БПЛА

Пожар в промзоне Кириши в Ленинградской области локализован. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом за ночь.

«По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 беспилотников. Основной целью противника был нефтеперерабатывающий завод», — указал Дрозденко.

Режим опасности атаки БПЛА в Ленинградской области объявлялся в 01:24 (мск).

Утром 5 мая министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами.

Беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также на подлете к Москве, над Крымом, Краснодарским краем и Татарстаном. Еще вражеские дроны сбили над акваторией Азовского моря.

