Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Ленобласти локализовали пожар в промзоне, который начался из-за атаки БПЛА

Дрозденко: пожар в промзоне в Киришах локализовали, в Ленобласти сбили 29 БПЛА
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожар в промзоне Кириши в Ленинградской области локализован. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом за ночь.

«По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 беспилотников. Основной целью противника был нефтеперерабатывающий завод», — указал Дрозденко.

Режим опасности атаки БПЛА в Ленинградской области объявлялся в 01:24 (мск).

Утром 5 мая министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами.

Беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также на подлете к Москве, над Крымом, Краснодарским краем и Татарстаном. Еще вражеские дроны сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!