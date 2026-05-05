В МЧС рассказали, из-за чего сгорели 16 домов в Томской области

Пожар в селе Новоильинка Шегарского района Томской области произошел из-за аварийной работы электросети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, произошел перехлест проводов линии электропередач. В результате 2 мая на улице Рабочая в селе Новоильинка произошел пожар. Ликвидацию пожара осложняли сильные порывы ветра.

3 мая губернатор региона Владимир Мазур сообщал, что в селе Новоильинка сгорели 16 домов.

По данным губернатора, пожарным удалось локализовать открытое пламя на площади 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли дополнительные силы из Томска. В окрестностях села Гусево спасатели потушили ландшафтный пожар на 70 га, село удалось отстоять, отметил Мазур.

Глава региона поблагодарил пожарных за работу и обратился к жителям. Он призвал исключить любые работы с огнем вблизи населенных пунктов, в лесу и на объектах инфраструктуры, а также быть предельно осторожными в быту, особенно в ветреную погоду.

Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме сгорели бабушка и четверо внуков.

 
