Иран создал новый механизм транзита судов через Ормузский пролив

Altaf Qadri/AP

Иран внедряет новый механизм транзита судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Press TV.

В публикации отмечается, что кораблям будут рассылать электронное письмо письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с информацией о правилах транзита. После этого судам необходимо предоставить план действий, а потом они смогут получить разрешение на проход.

Накануне в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что торговые суда в последнее время не проходили через Ормузский пролив.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна страны пересекли Ормузский пролив.

Также президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
