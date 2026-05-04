В ВС США сообщили об операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна страны пересекли Ормузский пролив. Пост об этом появился в соцсети X.

«Американские военные активно содействуют усилиям по восстановлению коммерческих перевозок. В качестве первого шага (в операции «Проект Свобода») два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь», — сказано в посте.

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.