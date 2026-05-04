В Иране опровергли прохождение торговых судов через Ормузский пролив

Reuters

Торговые суда в последнее время не проходили через Ормузский пролив. Об этом заявили в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), передает «Интерфакс».

«В последние часы через Ормузский пролив не проходило ни одно торговое судно и ни один танкер, а заявления американских официальных лиц безосновательны и являются чистой ложью», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в КСИР, любая активность, противоречащая объявленным принципам иранской стороны, «столкнется с серьезными рисками».

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна страны пересекли Ормузский пролив.

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
