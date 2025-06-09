Дроны «Лютый» атаковали Чебоксары. Взрывы были слышны по всему городу

В Чебоксарах на фоне атаки беспилотников прогремело несколько взрывов

Город Чебоксары подвергся атаке беспилотников типа «Лютый». Очевидцы видели в небе над столицей Чувашии минимум два дрона, после чего прогремело не менее шести взрывов, сопровождавшихся дымом. Главной целью стал Всероссийский научно-исследовательский институт радиостроения (ВНИИР), где упали два БПЛА и возник пожар.

Город Чебоксары в Чувашской Республике подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, в городе прогремели несколько мощных взрывов, сопровождавшихся густым черным дымом. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщили о присутствии как минимум двух дронов в небе над Чебоксарами перед серией взрывов. По информации SHOT, всего было слышно минимум шесть взрывов.

Цель атаки — завод ВНИИР

Главным объектом нападения стал Всероссийский научно-исследовательский институт радиостроения (ВНИИР). На его территории упали два беспилотника, что привело к пожару и вынужденной остановке производства для безопасности сотрудников. По словам главы Чувашии Олега Николаева, еще один дрон упал в поле за городом, угрозы для людей там нет. Пожар удалось быстро локализовать, пострадавших нет.

«Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию руководства, удалось избежать жертв и пострадавших. <...> Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — сообщил он.

По данным SHOT, по крайней мере один из беспилотников был сбит системой ПВО на подлете к городу. В связи с атаками и угрозой безопасности воздушного пространства в ряде аэропортов, включая Казань, Нижний Новгород, Саратов и Тамбов, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Дроны «Лютый»: особенности и возможности

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый» стали одним из ключевых инструментов в конфликте. Эти дроны относятся к классу ударных беспилотников и используются для прицельных атак по объектам противника.

«Лютый» обладает сравнительно небольшими размерами и высокой маневренностью, что затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Аппараты оснащены взрывчаткой или кумулятивными боеприпасами, позволяющими поражать как промышленные объекты, так и военную инфраструктуру.

Дальность полета дронов «Лютый» достигает 40-60 км, что позволяет наносить удары из глубины территории противника без необходимости непосредственного нахождения оператора рядом с зоной атаки. Максимальная скорость — около 80-100 км/ч.

Одной из особенностей «Лютого» является возможность дальнего дистанционного управления и автоматического следования по заданному маршруту. Это позволяет наносить удары с минимальным риском для оператора и достигать труднодоступных целей. Также дроны оснащены системами навигации GPS/ГЛОНАСС и инерциальными системами.

Считается, что использование подобных дронов значительно изменило характер современных боевых действий — они позволяют точечно поражать стратегически важные объекты без масштабных наступательных операций. Однако системы противовоздушной обороны, постоянно совершенствуясь, эффективно уничтожают часть атакующих беспилотников, снижая ущерб от ударов.