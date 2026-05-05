Столичный аэропорт возобновил свою работу после временных ограничений

Аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов. Об этом написал в «Максе» представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого свою работу продолжил аэропорт Шереметьево, где рейсы отправлялись и принимались по согласованию с соответствующими органами.

В пресс-службе добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

5 мая ограничения на прием и отправку самолетов вводились и в других столичных аэропортах — Домодедово и Жуковском. Из-за этого некоторые аэропорты не смогли принять самолеты. Так, девять пассажирских самолетов не смогли совершить посадку во Внуково и Домодедово.

Ранее в аэропорту Сочи задержаны десятки рейсов из-за беспилотников.