Московский аэропорт принимает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там уточнили, что такие меры предпринимаются в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В пресс-службе добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Днем 5 мая Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели и в других столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском.

Позже стало известно, что девять пассажирских самолетов не смогли совершить посадку во Внуково и Домодедово из-за временных ограничений на обслуживание рейсов.

В справочной службе Домодедово рассказали, что аэропорт не смог принять три самолета. Речь идет о рейсах из Иркутска, Улан-Удэ и Якутска.

Еще шесть самолетов должны были приземлиться во Внуково, но им также пришлось «уйти» на запасные аэродромы.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.