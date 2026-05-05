Московский аэропорт принимает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Там уточнили, что такие меры предпринимаются в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В пресс-службе добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Днем 5 мая Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели и в других столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском.
Позже стало известно, что девять пассажирских самолетов не смогли совершить посадку во Внуково и Домодедово из-за временных ограничений на обслуживание рейсов.
В справочной службе Домодедово рассказали, что аэропорт не смог принять три самолета. Речь идет о рейсах из Иркутска, Улан-Удэ и Якутска.
Еще шесть самолетов должны были приземлиться во Внуково, но им также пришлось «уйти» на запасные аэродромы.
Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.