В аэропорту Сочи задержаны десятки рейсов из-за беспилотников

Около 40 рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в настоящее время пассажиры ждут отмены ограничений на первом этаже терминала.

Всего задержаны 16 рейсов на прилет и 23 на вылет. В их числе направления в Оренбург, Самару, Москву, Хургаду и другие города. Часть пассажиров ожидает свои рейсы, сидя на полу и лестницах, некоторые используют специальные коврики.

3 мая в аэропортах Сочи и Геленджика задерживались 12 рейсов.

Накануне вечером в Сочи и Геленджике были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые продлились около часа. В то же время ограничения коснулись аэропортов других городов — Пулково, Пскова, Шереметьево и Внуково. Утром с аэропортов Пскова, Пулково и Шереметьево ограничения сняли. Во Внуково приостановку полетов снимали утром в воскресенье, но затем ввели повторно.

Ранее пассажиры «Победы» застряли в аэропорту Шереметьево.

 
