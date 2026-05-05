В Шереметьево сняли ограничения

Росавиация: ограничения на полеты самолетов сняли в аэропорту Шереметьево
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Там подчеркнули, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В пресс-службе добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Днем 5 мая Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели и в других столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском.

Позже стало известно, что девять пассажирских самолетов не смогли совершить посадку во Внуково и Домодедово из-за временных ограничений на обслуживание рейсов.

В справочной службе Домодедово рассказали, что аэропорт не смог принять три самолета. Речь идет о рейсах из Иркутска, Улан-Удэ и Якутска.

Еще шесть самолетов должны были приземлиться во Внуково, но им также пришлось «уйти» на запасные аэродромы.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

 
