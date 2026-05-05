Аэропорты Москвы ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в подмосковной воздушной гавани Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации на портале MAX.

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В настоящее время ограничения также действуют в аэропортах Чебоксар, Бугульмы, Казани и Нижнего Новгорода. Подобные меры регулярно вводят на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Утром 5 мая министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе на подлете к Москве.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон на подлете к столице.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.