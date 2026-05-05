Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Все московские аэропорты приостановили обслуживание рейсов

В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Московский аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В заявлении уточняется, что временные ограничения ввели в связи с объявлением плана «Ковер».

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Там предупредили, что в расписание полетов могут вноситься корректировки.

До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели и в других московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском. В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) уточнили, что меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, который могут ввести по целому ряду причин. В том числе из-за внезапного изменения погоды и угрозы атаки беспилотников.

В ночь на 5 мая над территорией РФ перехватили и уничтожили 289 украинских дронов. При этом часть целей нейтрализовали на подлете к Москве, заявили в министерстве обороны страны.

Ранее в 15 российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!