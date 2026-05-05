Все московские аэропорты приостановили обслуживание рейсов

Московский аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В заявлении уточняется, что временные ограничения ввели в связи с объявлением плана «Ковер».

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Там предупредили, что в расписание полетов могут вноситься корректировки.

До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели и в других московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском. В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) уточнили, что меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, который могут ввести по целому ряду причин. В том числе из-за внезапного изменения погоды и угрозы атаки беспилотников.

В ночь на 5 мая над территорией РФ перехватили и уничтожили 289 украинских дронов. При этом часть целей нейтрализовали на подлете к Москве, заявили в министерстве обороны страны.

Ранее в 15 российских аэропортах ввели ограничения на обслуживание рейсов.