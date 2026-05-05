Пассажиры часами не могут вылететь из аэропорта Казани

В аэропорту Казани десятки рейсов сорваны из-за беспилотной опасности
Пассажиры, находящиеся в аэропортах Казани и Нижнекамска, не могут вылететь на своих рейсах уже несколько часов после объявления в регионе режима беспилотной опасности. Об этом сообщает «АиФ Казань».

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы приостановили работу в связи с угрозой атаки беспилотников, объявленной ночью. В результате десятки рейсов оказались сорваны. Некоторые пассажиры просидели в ожидании вылета уже более 10 часов.

По данным онлайн-табло, один дневной рейс до Уфы и один вечерний до Москвы отменены, два рейса до Сочи, а также один до Москвы и еще один до Сургута задерживаются. Несколько самолетов уже вылетели, на другие идет регистрация или посадка.

Одному из самолетов, следующих из Антальи до Казани, пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Атырау (Казахстан). Пассажиры жаловались, что их продержали в самолете семь часов, а после разрешения пройти на территорию аэропорта о них и вовсе перестали заботиться — еду не дали, доступна была только вода, российские карты не работали.

До этого сообщалось, что над Казанью произошли взрывы. В Татарстане объявляли ракетную опасность.

Ранее десятки рейсов задержали в Сочи из-за беспилотников.

 
