Абхазия временно закрыла границу с Россией

Госграница Абхазии с Россией временно закрыта из-за беспилотной опасности
Государственная граница Абхазии с Россией по реке Псоу временно закрыта в связи с беспилотной опасностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Погрануправление СГБ Абхазии.

По словам начальника управления, заместителя председателя ведомства Рустама Латипова, граница была закрыта из-за атаки беспилотников на Сочи. Он добавил, что на сопредельной территории работают системы противовоздушной обороны.

До этого в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 5 мая уничтожили 289 украинских беспилотников над регионами России.

5 мая ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев рассказал, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Грайворон Грайворонского округа от удара FPV-дрона ранен мирный житель. Пострадавшему диагностировали осколочные ранения ног.

Ранее в России создали комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов.

 
