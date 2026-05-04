В Белгородской области мирный житель пострадал из-за удара дрона

Мирный житель получил ранения в Белгородской области в результате атаки дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Грайворон Грайворонского округа от удара FPV-дрона ранен мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде», — рассказал глава Белгородской области.

Как уточнил Гладков, в Грайворонской центральной районной больнице пострадавшему диагностировали осколочные ранения ног. При этом для дальнейшего лечения его доставят в городскую больницу №2 г. Белгорода.

4 мая губернатор сообщил, что два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. По его словам, ударам подверглись пять муниципалитетов региона.

Один мужчина получил минно-взрывную и осколочные травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата по грузовому автомобилю на участке дороги Шебекино — Белгород. Другой житель пострадал в Шебекинском округе в селе Белянка из-за удара дрона по территории предприятия. У мужчины осколочное ранение руки, добавил Гладков.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.