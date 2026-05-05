В России создали комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов

В Ростехе разработали систему «СЕРП-FPV» для отражения групповых атак дронов
Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») дополнил линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных беспилотников.

Комплекс, получивший название «СЕРП-FPV», обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов и работает по частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи.

В «Ростехе» добавили, что «СЕРП-FPV» позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

«… довольно часто операторы беспилотников <...> перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут неэффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

По ее словам, особенность «СЕРП-FPV» состоит в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне комплекса.

Ранее в России создали компактный модуль для защиты памятников и мостов от дронов

 
