В ВОЗ рассказали о судьбе круизного лайнера MV Hondius, на котором выявили хантавирус

Круизный лайнер MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, проследует к Канарским островам, где подвергнется эпидимологической проверке и дезинфекции. Об этом заявила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает ТАСС.

Керкхове отметила, что ВОЗ сотрудничает с властями Испании, которые согласились принять судно.

Представитель ВОЗ добавила, что главным приоритетом для организации сейчас остается медицинская эвакуация и обеспечение качественного лечения еще двум людям с симптомами хантавируса на борту лайнера. По ее словам, этот план уже реализуется.

Накануне стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, три человека не выжили из-за вспышки хантавируса. Среди членов экипажа есть гражданин РФ. Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. В ведомстве заявили, что в России имеются тест-системы для диагностики хантавируса, однако вакцины против него пока не разработано.

