Среди экипажа лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, есть россиянин

Максим Богодвид/РИА Новости

Среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где могла произойти вспышка хантавируса, есть гражданин РФ. Об этом сообщила нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном, передает РИА Новости.

Как следует из списка пассажиров, который обнародовала фирма, среди членов экипажа есть один гражданин России.

Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа.

Накануне сообщалось, что минимум трех человек не стало на борту MV Hondius. Судно следовало из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Один случай заражения хантавирусом уже лабораторно подтвержден, еще пять человек проверяют.

Позже Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует судно.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее в США обнаружили очаги хантавируса.

 
