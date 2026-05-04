Роспотребнадзор прокомментировал вспышку хантавируса на круизном лайнере в Атлантике

Роспотребнадзор: в России есть тест-системы для выявления хантавируса
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius, находящемся в Атлантическом океане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, способных вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром, пояснили в специалисты. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц, содержащих вирус, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях, отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что в России имеются тест-системы для диагностики хантавируса, однако вакцины против него пока не разработано. Роспотребнадзор на постоянной основе отслеживает эпидемиологическую обстановку за рубежом. На всех пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль, чтобы минимизировать риски завоза инфекции.

«Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует круизный лайнер, о предоставлении результатов лабораторных исследований. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — сообщает ведомство.

Минимум трех человек не стало на борту MV Hondius. Судно следовало из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Один случай заражения хантавирусом уже лабораторно подтвержден, еще пять человек проверяют.

Ранее в США обнаружили очаги хантавируса.

 
