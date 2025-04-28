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В США выявили очаги распространяемой грызунами инфекции

Ecosphere: в США обнаружили очаги смертельного хантавируса
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Aleksandr Pobeda/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Политехнического университета в США обнаружили несколько очагов распространяемого мышами и другими грызунами смертельного хантавируса. Исследование было опубликовано в журнале Ecosphere.

Отмечается, что ученые обнаружили шесть новых видов грызунов, способных переносить эту инфекцию.

«Ожидается, что глобальные изменения [климата] повлияют на динамику [роста] популяций грызунов, влияя на доступность пищевых ресурсов и демографию и, следовательно, могут изменить скорость передачи зоонозных патогенов, переносимых грызунами, таких как хантавирус», — отметили ученые.

Болезнь распространяется в Виргинии, Колорадо или Техасе. Ее первые симптомы проявляются спустя три недели после заражения и схожи с симптомами гриппа.

До этого черный кот помог ученым выявить экзотический и опасный вирус у грызунов.

Ранее были названы правила, которые помогут избежать появления грызунов в доме.

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